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Транспорт
11 января 2022  13:52

Более тысячи человек задействовано на строительстве восьмого этапа М12 в Татарстане

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Более тысячи человек задействовано на строительстве восьмого этапа М12 в Татарстане
Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Более тысячи человек в круглосуточном режиме задействовано на строительстве восьмого этапа скоростной автодороги М12 Москва — Казань в Татарстане, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«На восьмом этапе М12 в Татарстане проводятся работы по устройству искусственных сооружений, возведению временных мостов на Волге и Меше, возведению опор основных мостов на этих реках и Свияге. С 10 января только на этом этапе задействовали 1020 человек. Режим работы — круглосуточный», — отметили в пресс-службе.

В части основного хода автомагистрали в зимний период в круглосуточном режиме ведутся работы на глубоких выемках и высоких насыпях. Кроме того, для беспрепятственного проезда строительной техники вне региональных дорог до конца 2022 года на всем протяжении трассы обеспечат сквозной технологический проезд.

«Что касается обычных пользователей дорог, то нахождение на строительной площадке и движение постороннего гражданского транспорта по технологическому проезду не допускается. У автомобилистов будет возможность воспользоваться автодорогой М12 через два года», — уточнили в госкомпании. 

Скоростная автомобильная дорога М12 является частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. В Татарстане трасса пройдет по Кайбицкому, Апастовскому, Камско-Устьинскому, Верхнеуслонскому, Лаишевскому и Зеленодольскому районам.

#Трасса м12
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