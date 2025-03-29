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Происшествия 29 марта 2025 10:36

Более тысячи человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек.

Как сообщает РИА Новости, 2376 человек получили травмы, множество людей пропали без вести.

«Татар-информ» рассказывал, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы.

По последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.

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