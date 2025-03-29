Более тысячи человек погибли в результате землетрясения в Мьянме
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек.
Как сообщает РИА Новости, 2376 человек получили травмы, множество людей пропали без вести.
«Татар-информ» рассказывал, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы.
По последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.