Более тысячи человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек.

Как сообщает РИА Новости, 2376 человек получили травмы, множество людей пропали без вести.

«Татар-информ» рассказывал, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы.

По последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.