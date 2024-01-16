Более трех тысяч человек посетили выставку «Фантастик Пластик» в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Выставка работ зарубежных и российских дизайнеров «Фантастик Пластик» завершилась в Нижнекамске. В период с 21 ноября 2023 года по 14 января 2024-го экспозицию посетили 3300 человек. Выставка организована Московским музеем дизайна при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Последние дни работы выставки были насыщенными: в продолжение образовательной программы были организованы детский мастер-класс для 5-го класса средней общеобразовательной школы №3 по созданию фантазийных картин из пластиковых крышек с экспертом Московского музея дизайна Натальей Пожидаевой, экскурсия от Эльвиры Сарсеновой, инженера по ООС ПАО «Нижнекамскнефтехим», и показ документального фильма «Фантастик пластик».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Фильм был снят специально для проекта в 2022 году и посвящен идее его возникновения. Фильм дополняет выставку и от лица ее участников и создателей показывает, что такое пластик для дизайнеров и художников из разных стран, процесс их творческого мышления, особый взгляд и открытие новых возможностей использования вторичных материалов.

В рамках выставки было организовано восемь мероприятий (лекций и мастер-классов для школьников) и проведено свыше 60 экскурсий. На экспозиции побывали нижнекамские школьники и студенты, работники культуры и образования. Вместе с экскурсоводами они узнавали, насколько пластик удобный материал для переработки и последующего использования в различных сферах. Гости могли также принять участие в сборе пластиковых крышек в рамках волонтерского проекта «Экотурнир с пользой» — прямо на экспозиции был установлен специальный бокс.

Выставка в Нижнекамске собрала наибольшее количество предметов, представленных в формате путешествующей экспозиции: современная одежда из экологичных тканей, стильные оправы для очков, предметы мебели, скульптура, настольная игра дженга, различные аксессуары и другие предметы, созданные из вчерашних пластиковых бутылок, рекламных баннеров и автомобильных тентов. Всего — более 100 экспонатов, которые наглядно показывают, насколько большой потенциал у переработанного пластика. Помимо иностранных дизайнеров в выставке приняли участие и российские — из Казани, Красноярска, Москвы, Норильска, Омска, Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Проект „Фантастик Пластик“ был создан как путешествующий и проводился в городах компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций „Формула хороших дел“ с 2019 года. Это было масштабное путешествие, в течение которого мы знакомили людей по всей стране с возможностями пластика как вторичного материала и вместе с этим сами знакомились с российскими дизайнерами, работающими с ним. Для нас это был колоссальный опыт, за который мы благодарны СИБУРу. Экспозиция в Нижнекамске — самая полная, вобравшая в себя ключевые проекты, это итоговая экспозиция проекта, точка, но и вместе с этим толчок к дальнейшему его развитию в других форматах», — отметила Александра Санькова, генеральный директор Московского музея дизайна.

«Фантастик Пластик» — федеральный проект. С 2019 года он был реализован в Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми, Тобольске, Уфе, Томске, Омске, Красноярске, Казани. В 2021 году выставка прошла в Новой Третьяковке в Москве и получила награду Glamour Eco Awards за вклад к привлечению внимания к экологии и осознанному развитию.

Московский музей дизайна — это единственный в России музей, посвященный дизайну. Проекты музея с успехом проходят на главных выставочных площадках страны, среди которых ЦВЗ «Манеж» и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, и за рубежом. В 2016 году проект Московского музея дизайна представлял экспозицию России на Первой Лондонской биеннале дизайна и получил за нее Гран-при. Музей ведет активную образовательную и выставочную деятельность, привлекая ведущих европейских и российских дизайнеров и историков дизайна.