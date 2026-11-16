Более трети казанцев ожидают премию по итогам года

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Более трети трудоустроенных жителей Казани (36%) ожидают получить премию по итогам года. При этом 30% опрошенных сообщили, что в их компаниях такие выплаты не предусмотрены. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Еще 14% респондентов объяснили отсутствие премий нестабильным финансово-экономическим положением работодателя, 6% назвали другие причины.

Чаще всего на годовое вознаграждение рассчитывает молодежь до 35 лет – 40%. Среди казанцев старше этого возраста доля таких ответов составила 32%. Кроме того, премию чаще ожидают работники с доходом более 100 тыс. рублей (39%), чем те, кто зарабатывает меньше (32%).

Среди тех, кто рассчитывает на выплату, 16% планируют направить деньги в накопления, столько же – на погашение кредитов и долгов. Еще 13% потратят премию на отпуск и путешествия, 10% – на нужды семьи, 8% – на себя, 7% – на подарки. По 4% респондентов собираются вложить деньги в образование или ремонт.

Мужчины чаще женщин намерены сохранить годовую премию в качестве накоплений. Женщины, напротив, чаще планируют потратить ее на текущие нужды.

Среди работодателей 25% готовы выплатить премии всем сотрудникам, еще 12% намерены поощрить отдельных работников или подразделения. При этом 31% компаний не планируют годовых выплат, а 32% пока не определились с решением.