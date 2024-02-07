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Более тонны опасных фруктов и овощей изъяли прокуроры из продажи в Челнах
Камской транспортной прокуратурой в Набережных Челнах пресечена реализация продуктов питания, несоответствующих требованиям безопасности для населения, сообщили в ведомстве.
В процессе проверки прокуроры установили, что в одной из торговых точек оптово-розничной базы Челнов у предпринимателей для продажи находились овощи и фрукты весом более 1 тонны, на упаковке которых не было маркировки, предусмотренной регламентом.
Отсутствие сведений о продукте, сроке его годности и другой обязательной информации, может свидетельствовать о несоответствии продукции требованиями безопасности для населения.
В отношении предпринимателей возбудили административные дела, а товары были изъяты из оборота.
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