Более ста зарубежных гостей приедут в Казань на заседание омбудсменов стран Азии

Более ста гостей соберутся в Казани на 17-е заседание Генеральной ассамблеи азиатской ассоциации омбудсменов и Международную научно-практическую конференцию. Мероприятия пройдут в столице Татарстана 11-12 сентября.

11 сентября состоится 24-е заседание Совета директоров и 17-е заседание Генеральной ассамблеи азиатской ассоциации омбудсменов. 12 сентября запланировано проведение Международной научно-практической конференции по теме: «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы».

Ожидается, что гостями мероприятий станут около ста человек, в том числе члены Совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов, уполномоченные по правам человека – члены Азиатской ассоциации омбудсменов, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченные по правам человека в регионах РФ.

Решение о проведении этих мероприятий в Казани было принято на 23-м ежегодном собрании Совета директоров азиатской ассоциации омбудсменов 18 октября прошлого года в Баку.

