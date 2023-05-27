Более 100 ведущих ученых прибыли в Казань на конференцию о письменности и культуре славян

Сегодня в здании Присутственных мест Казанского Кремля второй день проходит Международная конференция «Славянская традиционная культура и современный мир. Фольклор в современном обществе». Мероприятие посвящено Дню славянской письменности и культуры.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В эти дни в столицу Татарстана съехались более 100 исследователей традиционной культуры — этнографы, культурологи, искусствоведы, краеведы и представители других народоведческих дисциплин. Участники, занимающиеся нематериальным этнокультурным достоянием, прибыли из научных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Омска, Йошкар-Олы, Кирова, Орла, Сыктывкара, Дудинки, а также Республики Казахстан и др.

На дискуссиях исследователи делятся с коллегами накопленным опытом работы с явлениями фольклорной культуры в современном мире и презентуют материалы фольклорных архивов.

Один из модераторов пленарных заседаний, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор исторических наук, директор Института гуманитарных исследований Уральского отделения Российской академии наук Александр Черных рассказал, что на дискуссиях участники обмениваются мнениями, делятся результатами проделанной работы и обсуждают новые проекты.

«Это текущая научная работа, без которой эта деятельность не будет развиваться. Только прямой контакт, взаимодействие друг с другом и совместные исследования способствуют продвижению славянской культуры», — объяснил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Конференция проходит уже в 28-й раз и берет свое начало в далеких 90-х годов. Это мероприятие задумывалась как дискуссия, на котором собираются ведущие ученые со всей России, занимающиеся изучением традиционной культуры славянских народов, где представляют свои научные доклады», — отметил он.

Завтра участники в рамках конференции отправятся на ежегодный русский народный праздник «Каравон», приуроченный к престольному празднику Николая Чудотворца, который пройдёт в Лаишевском районе.