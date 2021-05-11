Площадь Тысячелетия в День Победы посетили 123 тыс. жителей и гостей Казани

В Казани в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне состоялось более ста праздничных событий. Больше всего посетителей приняла площадь Тысячелетия — здесь День Победы встретили 123 тыс. человек. Об этом на традиционном совещании в мэрии сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

«Фестиваль „Поющая Казань“ в форме народного караоке посетили 25 тыс. человек, парк Победы собрал порядка 40 тыс. человек. На салют в акватории Казанки пришли посмотреть 31 тыс. человек», — отметил докладчик, перечислив наиболее массовые площадки.

По словам Абзалова, масштабная программа праздника была сформирована таким образом, чтобы ни один ветеран не почувствовал себя обделенным и каждый горожанин ощутил сопричастность к памятному событию. Районы Казани украсили билборды с портретами ветеранов и их советами молодежи.

Выездные «фронтовые» агитбригады проводили концерты и парады во дворах у домов участников войны, работали интерактивные музеи. Восторг казанцев вызвал парад ретротехники, ветераны с большой радостью встречали и провожали колонну.

Кроме того, в Казани на стене кадетской школы-интерната имени Бориса Кузнецова появился мурал с его изображением. Также в столице Татарстана установили мемориальную доску в честь генерал-майора Федора Красавина, чья дивизия освободила концлагерь Освенцим.