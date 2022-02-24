Более ста пьяных водителей ГИБДД РТ наказала благодаря сообщениям очевидцев в Telegram

В Татарстане создан новый формат получения анонимных сообщений от очевидцев про пьяных водителей на дорогах республики. Информацию можно отправить в Telegram-каналы, созданные для каждого района РТ.

Так, в 2021 году посредством этих каналов было получено 440 сообщений о нетрезвых водителях, из них 101 нарушитель был наказан. В этом году за январь было получено 60 сообщений, 29 пьяных водителей были привлечены к административной ответственности.

«Для того чтобы найти нужный канал в Telegram необходимо в поисковой строке мессенджера ввести слово "ГИБДД" и далее название соответствующего района. Также для удобства доступ к ним осуществляется посредством логотипов со ссылкой на канал и QR-кодами, размещенными в местах приема граждан и на всех патрульных автомобилях Госавтоинспекции», – сообщил замглавы отдела дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Информация, поступившая сотрудникам полиции, остается анонимной для других подписчиков канала. Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьяных водителей и сообщать о подобных нарушениях в Telegram-каналы либо по телефонам 112, 02 или 8(843)5333888.