Более ста молодых ученых со всего мира представят работы на научном конгрессе в Казани

В Казани с 26 по 29 ноября пройдет II Молодежный научный конгресс стран Организации Исламского сотрудничества, а также Премия молодых лидеров БРИКС и ШОС. Участие в нем примут 100 молодых ученых и исследователей из более чем 20 стран-участниц ОИС и России, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

«В этом году мы получили более тысячи заявок из 72 стран. Всего отобрали 100 участников, географию представляет более 25 стран ОИС, в которых Россия является наблюдателем. Несмотря на все ограничения, о которых мы читаем, на практике мы не видим каких-то барьеров у молодежи. Она, наоборот, стремится приезжать сюда и активно участвовать», – отметила Садыкова.

Молодые ученые представят свои проекты в области биомедицины и био-, нефтегазовых и образовательных технологий, международных отношений и международного права, архитектуры, дизайна, искусства.

Например, участница из Иордании Мас Алдардасави представит уникальную противоопухолевую разработку: она обнаружила активность сочетания верблюжьего молока с сульфорафаном. Элиссия Фаек Фекри Гергес из Египта расскажет о переработке органических отходов и парниковых газов с помощью энергоэффективной системы, а участница из Камеруна Ашангуа Харрисон представит свою работу по инклюзивному образованию в Африке.

Экспертами конгресса станут ученые КФУ и представители таких международных организаций, как Постоянный комитет по научному и технологическому сотрудничеству (COMSTECH), Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Центр по исследованию исламского искусства и культуры (IRCICA), Молодежный форум ОИС (ICYF).

Работа конгресса пройдет на пяти площадках Казанского (Приволжского) федерального университета. Итогом II Молодежного научного конгресса стран ОИС станет публикация сборника научных работ финалистов. Помимо официальной части, молодым ученым покажут лаборатории КФУ.

«Они познакомятся с нашими ведущими учеными, профессорами, и таким образом смогут рассмотреть для себя площадки РТ, как одну из возможных траекторий дальнейшего профессионального роста и развития», – рассказал проректор по внешним связам КФУ Тимерхан Алишев.

Он также подчеркнул, что со следующего года КФУ начинает реализовывать масштабную программу «Лобачевский», направленную на привлечение ученых из-за рубежа. Участники конгресса в дальнейшем смогут поступить в магистратуру или аспирантуру университета.

По словам министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова, Казань выбрана площадкой проведения конгресса не случайно. У столицы Татарстана есть большой опыт в проведении международных событий, над мероприятиями работает большая, серьезная команда профессионалов.

«Казань уже в странах ОИС признана на серьезном уровне, как один из тех достойных игроков международной политики в части интеграции по разным направлениям: наука, культура, творчество. Это результат логической, последовательной работы Республики Татарстан, Академии молодежной дипломатии, нашего правительства в области международного интеграционного сотрудничества», – отметил глава ведомства.

Дильбар Садыкова также напомнила, что Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». Для молодежи же Казань – это место, где присутствует много национальностей и культур. Гости столицы Татарстана не чувствуют себя здесь чужаками.

«Все участники сейчас в ожидании снега, для них это впервые, для них это диковинка. Снег, который, покрывает мечети – это наше чудо», – заключила руководитель Академии молодежной дипломатии.