Более ста артистов будут задействованы на площадках «Ночи музеев» в Свияжске

Для гостей всероссийской акции «Ночь музеев» на острове-граде Свияжск выступят более ста артистов. Среди них — хореографы, музыканты, актеры, реконструкторы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

На Успенской площади прозвучат классика и джаз на фортепиано в исполнении пианиста лауреата всероссийских и международных конкурсов Ильсура Вельгаса. Гости смогут насладиться импровизациями на темы Рэя Чарльза, Джорджа Гершвина, Генри Манчини, Бобби Хебба, а также классической и поп-музыки.

В музейных экспозициях прозвучит концерт лауреатов конкурсов и фестивалей Фонда развития исполнительского искусства РТ Sforzando.

«Музыканты Sforzando будут в разное время и в разных музеях играть музыку. Для слушателей прозвучат композиции в исполнении струнных, духовых, клавишных квартетов», — уточнила собеседница агентства.

Вечером всех ждет концерт под открытым небом: на сцену выйдут этно-группа «Страннiки» из Пензы и фолк-рокеры «Медвежий угол».

«Кроме того, на электронных скрипках сыграют Random Reel из Казани и камерный оркестр „Ренессанс“», — поделился источник агентства.

Во дворе Музея истории Свияжска студенты 2-го курса Казанского театрального училища покажут спектакль- путешествие по стихам для детей от четырех лет под названием «Рас-пре-крас-но!» и пластико-поэтический спектакль по произведениям художника Хаима Сутина «Хаим».

Также можно будет увидеть «Маленькие балетные истории» — танцевальную программу от Детской хореографической школы «Русский балет».

Для любителей зрелищных битв пройдут профессиональные бои в средневековых доспехах, бугурты. Турнир на кубок «Ночи в музее Свияжска» пройдет среди команд клубов исторической реконструкции из Москвы, Саратова, Екатеринбурга, Казани и Челябинска.

На территории Свияжска будут открыты девять кафе, в которых можно будет попробовать как традиционную, так и экзотическую кухню. «Чайная свияжского общества трезвости» предложит посетителям чай по-купечески, а также китайские и турецкие чаи. На «Ленивом торжке» можно будет угоститься пышными оладьями, ухой и супом из крапивы.

В общей сложности на музейную ночь ожидается прибытие 2-3 тысяч гостей. Для жителей Казани будет организован трансфер, сбор желающих будет проходить на площадке между ЦУМом и Дворцом спорта 29 мая в два часа дня.