Более сотни трудных подростков отдохнули в патриотическом лагере от «Форпоста»

В Татарстане завершился цикл смен «На полном серьезе» в детском лагере. В сменах приняли участие 150 подростков Республики Татарстан, включая подростков из социальных приютов и тех, кто состоит на учете в ПДН. Организатором смены выступил республиканский центр «Форпост».

Фото: © Пресс-служба центра «Форпост»

«Подобные смены очень важны. Это позволяет не только молодежи Республики Татарстан познакомиться с деятельностью патриотического движения Республики, но самое главное, создает возможности для ребят из неблагополучных семей, для ребят, стоящих на учете в полиции по делам несовершеннолетних и иных формах учета, принимать участие в активной молодежной жизни Республики Татарстан, познакомиться с другими ребятами, заводить себе новые хорошие, позитивные компании, которые дают возможность для их личностного роста и саморазвития», — отметил директор Республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов.

Акцент программы был направлен на то, чтобы ребята учились не только выживать в экстремальных условиях, но и взаимодействовать в команде.

На первой смене подростки изучали рации, применяя знания в игре «Морской бой», а также осваивали тактику, ориентирование и тактическую медицину.

Фото: © Пресс-служба центра «Форпост»

На следующих сменах в лесу они обучались туризму, ориентированию в сложных местах, использованию снаряжения, узлов и конструкций из веревок, а также впервые покорили небольшие вершины под руководством воспитанника и активиста Республиканского центра «Форпост» Ильдара Енилеева.

Также была проведена лекция «Проблема, которая волнует», где дети учились выражать свои проблемы и искать поддержку. Важным аспектом программы стали командные игры, способствующие развитию лидерских качеств, сотрудничества и стратегического мышления.

Фото: © Пресс-служба центра «Форпост»

«Для меня это незабываемые впечатления, которые останутся на всю жизнь. Кормили, кстати, очень вкусно, был завтрак, обед и ужин, все всегда были сыты. В последний день мы пошли встречать рассвет. Хочу сказать большое спасибо всему оргсоставу и вожатым. Они всегда были рядом, на позитиве и готовы были помочь, поддержать в любую минуту», — поделилась впечатлениями участница смены Аиша Астомирова.

Заключительным этапом смены стал увлекательный квест, по итогам которого ребята получили сладкие подарки. Они встретили рассвет на берегу Волги, после чего им были вручены сертификаты об участии.