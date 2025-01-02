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Более сотни росгвардейцев обеспечили порядок в Новогоднюю ночь в Татарстане
В Татарстане сотни росгвардейев охраняли общественный порядок в Новогоднюю ночь.
В Казани и других населённых пунктах республики сотрудники и военнослужащие Росгвардии приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности в местах массового отдыха граждан в новогоднюю ночь.
Наиболее популярным местом встречи Нового года в Казани стал ёлочный городок у Центра семьи «Казан», где новогодние празднования продолжались до утра.
К счастью, грубых нарушений порядка не произошло.
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