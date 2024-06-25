Более шести тысяч правоохранителей обеспечивали порядок во время игр БРИКС в Казани

Для усиления правопорядка на центральных улицах Казани ежедневно круглосуточно выставлялись дополнительные наряды полиции, состоящие из сотрудников ОВД и курсантов Казанского юридического института, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Чтобы помочь иностранным гражданам в период проведения Игр, было организовано круглосуточное дежурство сотрудников, владеющих иностранными языками, для предоставления переводческих услуг при обращении в территориальные органы МВД России.

Общественный порядок и безопасность во время торжеств обеспечивали более шести тысяч сотрудников органов внутренних дел Республики Татарстан, Казанского линейного управления МВД России на транспорте, Казанского юридического института МВД России. Также были задействованы военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии, работники частных охранных организаций и представители общественных правоохранительных формирований.

Было организовано тыловое обеспечение задействованных сил и средств, включая размещение, питание и транспортировку сотрудников к местам службы. На объектах работали психологи и медицинские работники МСЧ МВД по Республике Татарстан.

Благодаря четко скоординированным и профессиональным действиям сотрудников полиции во время Международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС» удалось предотвратить происшествия и правонарушения в отношении участников Игр.