Более семи тысяч татарстанцев получат новую профессию бесплатно

В Республике Татарстан продолжается реализация программы профессионального обучения в рамках национального проекта «Кадры». В 2026 году 7,6 тыс. жителей региона смогут бесплатно освоить востребованную специальность и найти работу. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Среди доступных направлений – водительские специальности, медицинская помощь, работа на станках с программным управлением, специальности в сфере искусственного интеллекта и другие. Уже 1477 человек приступили к обучению, а 184 выпускника успешно завершили курсы. По итогам прошлых лет уровень трудоустройства или сохранение занятости после обучения превышают 80%.

Программа профессиональной переподготовки охватывает широкий круг граждан: предпенсионеров, женщин с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий, безработных и представителей молодежи до 35 лет. Участники могут выбрать одну из 73 образовательных программ, представленных на портале «Работа России», из которых пять предназначены исключительно для участников специальной военной операции.

Обучение проводится как в очном формате, так и с применением дистанционных технологий. Продолжительность курсов варьируется от 72 часов до шести месяцев. По итогам успешного завершения программы выпускники получают официальные документы о квалификации, которые открывают путь к трудоустройству.

Для участия в программе необходимо подать заявление через портал «Работа России», пройти профессиональную ориентацию в центре занятости и заключить договор о трудоустройстве после обучения.