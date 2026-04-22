Более пяти тысяч мероприятий провели участники «Эковесны-2026» в Татарстане

Свыше 5 тыс. мероприятий провели с начала апреля участники республиканского конкурса «Эковесна-2026». Наиболее активно в нем участвуют представители детских садов и школ, а также экосемьи. Об этом «Татар-информу» сегодня сообщил начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин.

«Сейчас идет четвертая неделя конкурса. На этой неделе мы празднуем 140-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В дань уважения <...> мы всю неделю принимаем работы только на татарском языке. Эта неделя посвящена посадке деревьев и кустарников. С начала апреля участники конкурса подали более 5 тыс. заявок, это хороший показатель. Впереди еще месяц, и мы ожидаем, что число участников увеличится», – рассказал он.

Валиуллин также отметил активность татарстанских семей, которые убирают мусор, вешают скворечники, сажают деревья и облагораживают родники. По итогам конкурса самая активная экосемья получит суперприз – поездку в один из регионов страны на выбор.

«Наши победители прошлых лет ездили в Крым, Москву, Питер, Калининград», – отметил Валиуллин.

Республиканский конкурс «Эковесна-2026» проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Конкурс посвящен Году воинской и трудовой доблести в Татарстане и Году единства народов России.