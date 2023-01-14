Более пяти тысяч детей Татарстана отдохнули в детских лагерях за зимние каникулы

За новогодние каникулы в 60 оздоровительных организациях отдохнули более пяти тысяч детей и подростков Татарстана. В том числе в 36 загородных учреждениях и 24 лагерях с дневным пребыванием. Среди отдохнувших в лагерях детей 38 ребят – это дети из семей мобилизованных, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Всего в республике провели 42 смены по различной направленности, в том числе творческой, гражданско-патриотической, спортивно-оздоровительной, социально-педагогической и туристско-краев, рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Для ребят проводили, в том числе, мероприятия, направленные на патриотическое и духовное воспитание детей, формирование привычки к здоровому образу жизни и мероприятия, приуроченные к Году национальных культур и традиций, добавил он.