Более полутысячи одаренных детей стали гостями елки главы Пестречинского района РТ

В зале комплексной спортивной школы в Пестрецах состоялась районная «Елка главы». На праздник пригласили самых талантливых и одаренных школьников, которые достигают успехов в учебе, творчестве и спорте.

Для детей подготовили концерт, торжественное награждение и театрализованное представление. «На этот раз из-за пандемии мероприятие разделили на три этапа. Накануне отгремели две программы, сегодня третья. Таким образом удалось разделить детей, чтобы избежать большого количества людей в одном месте», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе администрации.

Всего «Елку главы» посетили 536 школьников, из которых 34 получили благодарственные письма с подписью Ильхама Кашапова. Руководитель муниципалитета обратился к ребятам, их родителям и педагогам.

«Дорогие дети, уважаемые педагоги и гости мероприятия! Так незаметно пролетел еще один год, и я рад видеть вас всех на этом прекрасном празднике. Открою вам один секрет — в течение года проходит множество разных событий и встреч, но именно нашу встречу я всегда жду с особым чувством. Потому что знаю — увижу перед собой самых талантливых и активных детей Пестречинского района, его будущее. Вы лучшие! Не бойтесь быть амбициозными, ставить перед собой новые задачи, быть непохожими на других. Именно в этом ваша сила, именно эти качества позволяют развиваться», — заметил глава района.

«Дорогие ребята! Очень важно не останавливаться на достигнутом. Успешен тот, кто способен учиться всю жизнь! Ведь очень многие известные сейчас всей стране, а то и всему миру звезды начинали свой путь с творческих кружков, спортивных секций, со школьных олимпиад, с участия в районных или республиканских конкурсах. Поэтому постоянно поднимайте уже взятую планку до новых высот. Я верю, что в скором будущем вы станете достойными продолжателями лучших традиций нашего народа и будете прославлять уже наше государство на мировом уровне. Пусть рядом с вами всегда будут ваши родители, родные и близкие люди, настоящие друзья и верные соратники. Радуйте и дальше нас своими успехами, будьте примером для других», — пожелал он.

«Перед вами открыты все дороги — выбирайте лучшие, верные, счастливые. Стремитесь стать первыми! Будьте успешными! Счастья, здоровья, успехов вам! С наступающим новым годом!» — заключил Ильхам Кашапов.