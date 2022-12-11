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Ру Тат
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Происшествия
11 декабря 2022  23:48

Более полутора тысяч дорожных машин чистят трассы Татарстана после снегопада

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На десять часов вечера воскресенья на расчистку автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения вышли 1687 снегоуборочных машин. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 528 из них чистят федеральные и региональные трассы, 1159 – муниципальные дороги, 370 из них работают в Казани.

На сегодня, по информации Управления гидометеорологии Татарстана, в республике прогнозировался снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, сильный ветре до 17-22 м/с, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, гололед, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. 

По информации ГУ МЧС России по РТ, прогноз метеорологов оправдывается, к примеру в Лаишевском районе РТ ветер достигал 19 м/с.  

С 17.00, как ранее сообщал «Татар-информ» со ссылкой на Республиканскую Госавтоинспекцию, на федеральных трассах ограничили движение грузовиков и пассажирских междугородних автобусов. Ограничение будет действовать до улучшения погоды. 

Оперативные группы пожарно-спсательных гарнизонов мониторят обстановку на трассах М7 и М5 в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Пестречинском, Бавлинском и Бугульминском районах республики. Заторов на трассах нет.
 
 

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