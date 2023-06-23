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Более полутора тонн помощи отправили из Агрыза участникам спецоперации
Из Агрызского района отправилась очередная партия посылок, предназначенная для участников специальной военной операции на Украине.
Сельчане собрали землякам предметы первой необходимости, продукты, дезинфицирующие таблетки для обеззараживания воды, свечи, одежду, медикаменты и даже банные веники.
Координатор волонтерского движения в Агрызском районе Рустам Губайдуллин выразил благодарность всем землякам, принявшим участие в акции.
«Огромное спасибо всем, кто поделился с участниками специальной военной операции домашними гостинцами. В этот раз отправили более 1.5 тонн груза. Это вода, инструменты, продукты, средства личной гигиены, стройматериалы и многое другое. Всё для победы! Благодарю всех, кто участвовал в формировании этого груза, нашу волонтерскую команду, нашего бессменного помощника с транспортом Валерия Шамшурина, водителя Ильяса. Все вместе мы делаем быт наших ребят комфортнее и безопаснее. Нашим бойцам там, на передовой, важно ощущать, что мы вместе с ними, поддерживаем их. Пусть наши ребята, защищающие страну и наши новые регионы, знают, что мы всегда готовы поддержать их и словом, и делом. Каждый из вас приближает победу! Сила в единстве!» — заявил общественник.
Слова благодарности в адрес жителей высказала и ветеран муниципальной службы Рамиля апа Хикматуллина. «Хочу поблагодарить за помощь всех. Никого не принуждали, все добровольно, по своей инициативе приняли участие, помогали, оказывали помощь. Даже детишки собрали посылки и вложили в них трогательные письма», — сказала она.
В ближайшие дни конвой доберется до конечной точки, и бойцы из Агрызского района получат посылки и прочитают адресованные им письма.
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