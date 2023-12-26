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Общество 26 декабря 2023 19:11

Более полумиллиона татарстанцев получили электронные трудовые книжки

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Более 443 тыс. татарстанцев оформили электронную трудовую книжку. Еще около 106 тыс. человек перешли на нее при первом же трудоустройстве. Об этом сообщила пресс-служба отделения Социального фонда России по РТ.

В фонде подчеркнули, что электронная трудовая книжка (ЭТК) дает владельцу постоянный доступ к сведениям через госуслуги. К примеру, через портал можно оформить выписку либо мониторить кадровые изменения.

Кроме того, работник может дистанционно передавать информацию при трудоустройстве. Полученная электронная выписка будет заверена цифровой подписью и равнозначна бумажной версии.

При необходимости получить сведения можно и на бумаге. Для этого нужно обратиться в Соцфонд или МФЦ.

«Получить сведения из электронной книжки можно и у работодателя, но только за периоды работы у него. В зависимости от технической возможности они выдают данные в электронной форме или на бумаге», – заявил глава татарстанского отделения Социального фонда России Эдуард Вафин.

#электронная трудовая книжка #Социальный фонд России
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