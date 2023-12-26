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Более полумиллиона татарстанцев получили электронные трудовые книжки
Более 443 тыс. татарстанцев оформили электронную трудовую книжку. Еще около 106 тыс. человек перешли на нее при первом же трудоустройстве. Об этом сообщила пресс-служба отделения Социального фонда России по РТ.
В фонде подчеркнули, что электронная трудовая книжка (ЭТК) дает владельцу постоянный доступ к сведениям через госуслуги. К примеру, через портал можно оформить выписку либо мониторить кадровые изменения.
Кроме того, работник может дистанционно передавать информацию при трудоустройстве. Полученная электронная выписка будет заверена цифровой подписью и равнозначна бумажной версии.
При необходимости получить сведения можно и на бумаге. Для этого нужно обратиться в Соцфонд или МФЦ.
«Получить сведения из электронной книжки можно и у работодателя, но только за периоды работы у него. В зависимости от технической возможности они выдают данные в электронной форме или на бумаге», – заявил глава татарстанского отделения Социального фонда России Эдуард Вафин.
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