Более полутысячи сотрудников МЧС России обеспечили безопасность на играх БРИКС

Столица Татарстана недавно стала центром масштабного спортивного события – Международных игр стран БРИКС, собравших около 5 тысяч атлетов из более чем 80 стран мира. Безопасность этого мультиспортивного турнира была обеспечена благодаря слаженной работе МЧС России.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Для обеспечения безопасности мероприятия было задействовано свыше 500 сотрудников и около 100 единиц техники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и республиканского МЧС. Организовано круглосуточное дежурство на ключевых объектах, включая места проведения церемоний открытия и закрытия, спортивные площадки, места проживания участников и объекты городской инфраструктуры.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Подготовка к турниру включала проведение пожарно-тактических учений на объектах массового пребывания людей. Особое внимание было уделено отработке взаимодействия между различными подразделениями Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России провели тщательное обследование всех соревновательных объектов на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) обеспечили безопасность проведения соревнований по водным видам спорта на акваториях Казани.