Более полумиллиона россиян переехали из аварийных домов по нацпроекту

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Почти 560 тыс. человек в России смогли переехать из аварийных в новые дома по национальному проекту «Жилье и городская среда». О предварительных итогах реализации проекта рассказал сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Зампред Правительства отметил, что некоторым регионам удалось опередить план и расселить больше людей, чем ожидалось. 16 субъектов уже завершили программу, еще 34, ожидается, пополнят список до конца года.

Помимо нацпроекта, еще 150 тыс. россиян получили новые квартиры благодаря региональным программам.

Глава российского Минстроя Ирек Файзуллин напомнил, что с 2022 года начала действовать новая программа расселения аварийного жилья. За это время к ней присоединились 14 регионов, а число граждан, улучшивших жилищные условия, приближается к 13 тыс.

В пресс-службе Правительства напомнили, что программа переселения из аварийного жилья была запущена по указу Президента России Владимира Путина в 2008 году. С начала ее реализации переехать в новые квартиры смогли уже 1,64 млн жителей нашей страны.