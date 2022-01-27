Более полумиллиона деревьев высажено в Казани за 11 лет

Казань за минувшие 11 лет установила своеобразный «зеленый» рекорд — за это время в городе было высажено 543,2 тыс. деревьев. Об этом сегодня доложил мэру Казани Ильсуру Метшину председатель городского Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, сообщает пресс-служба мэрии.

В минувшем 2021 году количество высаженных деревьев составило 26,5 тыс. штук, а кустарников — 13,2 тыс.

Метшин привел сравнение количества зеленых насаждений и числа автомобилей в городе. Мэр отметил, что еще около десяти лет назад число автомобилей превышало количество деревьев. Сейчас ситуация поменялась на противоположную — на сегодня в Казани насчитывается примерно 460 тыс. автомобилей.