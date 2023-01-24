Более половины жителей Татарстана по своей инициативе покупали что-нибудь для работы

Более половины татарстанцев, 54%, приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе. Также почти каждый пятый житель республики (17% респондентов) признался, что приобретал что-то для нужд рабочего процесса по требованию работодателя. Это следует из опроса, проведенного сервисом HeadHunter.

При этом только 12% получили полную компенсацию затрат от своей организации, 24% — лишь частичную, а остальным затраты и вовсе не компенсировали. Впрочем, 29% опрошенных не сталкивались с необходимостью приобретать что-либо.

Чаще всего татарстанцы приходится покупать на работу канцелярские принадлежности (45%), рабочий инструмент (31%), спецодежду (24%), мелкую электронику и средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, антисептики (по 21%). Кроме того, они приобретают средства гигиены (14%), мелкую бытовую технику и учебные материалы (по 7%), программное обеспечение (5%).

Наряду с этим 54% жителей Татарстана признались, что их работодатель обычно не просит сотрудников сдавать деньги на различные цели (например, на подарки).

Вместе с тем 31% татарстанцев на работе принято сдавать деньги на подарки к личным праздникам, у 14% — на корпоративы, у 24% — на помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях, а у 14% — на подарки руководству. Также по 8% респондентов признались, что у них на в компании скидываются на подарки к гендерным праздникам, собирают деньги благотворительность и платят профсоюзные взносы.

Более чем у половины опрошенных, 54%, сдавать деньги на какие-либо цели — дело добровольное. Еще 24% рассказали, что начальство всё же иногда просит скинуться на что-либо, а у 22% такая практика превратилась в обязательную.

Как правило, сами жители Татарстана уверены, что «скидываться на подарки или помощь коллегам — хорошая традиция, но только если это происходит добровольно». Такого мнения придерживаются 75% респондентов. Еще 5% полностью поддерживают такую практику независимо от ее обязательности. Однако 17% татарстанцев вообще не считают правильным скидываться на что-либо на работе.