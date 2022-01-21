Более половины зданий госучреждений культуры находятся в неудовлетворительном состоянии

В 2021 году капитальные вложения в отрасль культуры Татарстана составили 2,3 млрд рублей. При этом более половины от общего числа зданий государственных учреждений культуры находятся в неудовлетворительном состоянии, хотя за последние три года были отремонтированы 13 крупных республиканских объектов. Об этом заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова на итоговом заседании коллегии возглавляемого ею ведомства.

«В 2021 году мы впервые провели выездной аудит 13 муниципальных районов. Было выявлено сохранение сетевых единиц культурно-досуговых учреждений, несмотря на отсутствие зданий и населения. Ряд учреждений существует только на бумаге с нулевыми показателями деятельности и отсутствием кадров», — обозначила проблему докладчик.

Руководитель Минкультуры РТ отметила, что основными проблемами являются износ зданий и неэффективность управления сетями культурных учреждений.

Ирада Аюпова рассказала, что по итогам выездов совместно с муниципалитетами приняты необходимые решения, а также пообещала, что эта работа будет продолжена и в 2022 году.