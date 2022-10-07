Более половины троллейбусов и 30% трамваев Казани нуждаются в срочной замене

Из-за недостаточного финансирования в России наблюдается высокий износ инфраструктуры и электротранспорта. Так, доля предельно изношенных трамваев в стране достигает 62%, троллейбусов — 70%, или 4172 и 2782 единицы соответственно. Характерна эта проблема и для Татарстана, отмечено на парламентских слушаниях Госдумы.

Участие в мероприятии приняли председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, глава Минтранса России Виталий Савельев, замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров и гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Так, в Казани необходимо заменить 125 км предельно изношенной контактной сети, на что потребуется 533 млн рублей. Капремонт 35 из более 90 км кабельных линий потребует почти 211 млн рублей, а 70 км трамвайных путей — 3,5 млрд рублей. Также МУП необходимо заменить оборудование и провести реконструкцию пяти тяговых подстанций, что требует еще 397 млн рублей. Решить эти проблемы самостоятельно предприятие не сможет из-за недостатка финансирования.

Требует обновления и подвижной состав электротранспорта. Так, процент износа по трамваям в Казани достигает 32%, троллейбусам — 58%. По городу курсируют 25 троллейбусов 2007 года выпуска, которые нуждаются в замене. Однако закупить новый транспорт предприятие не может.

Тем не менее, несмотря на недостаток финансирования, рабочие МУП продолжают поддерживать транспортную инфраструктуру в рабочем состоянии: меняют изношенный провод, шпалы на путях, устанавливают температурные компенсаторы, путевые тяги, восстанавливают вышедшие из строя кабельные линии и проводят плановые осмотры путей.