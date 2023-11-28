Более половины расходов консолидированного бюджета РТ ушло на социально-культурную сферу

Самым крупным разделом в расходах консолидированного бюджета Татарстана стала социально-культурная сфера. Она составляет 55% от их общего объема. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этой сфере наиболее значительные расходы в отрасли образования. В этом году по этой отрасли расходы консолидированного бюджета достигнут 139,8 млрд рублей, бюджета республики – 87,7 млрд рублей», – рассказала спикер.

По словам Герасимовой, в социальной политике общие расходы консолидированного бюджета составляют 61,7 млрд рублей. Годовая сумма расходов на здравоохранение с учетом средств ОМС достигнет 111,6 млрд рублей, в том числе бюджета республики – 48,7 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета Татарстана за десять месяцев 2023 года составили 422,8 млрд рублей, бюджета – 365 млрд рублей, местных бюджетов – 123,6 млрд рублей, отметила замминистра финансов.

Она добавила, что в местных бюджетах 66% расходов приходится на образование. На культуру, общегосударственные вопросы, физкультуру и спорт вместе приходится 21% от их общего объема.