Более половины отелей Татарстана заселяют гостей по цифровому ID

По словам министра, цифровой ID также применяют в культурных учреждениях республики. С его помощью многодетные родители, пенсионеры и студенты могут подтвердить право на льготы без бумажных документов.

«Национальный мессенджер «Макс» сегодня – та данность, которая у нас есть, это наш персональный помощник в нашем кармане», – отметил Начвин.

Министр также рассказал о планах провести всероссийский студенческий хакатон на платформе «Макс» во время Международного форума Kazan Digital Week. В прошлом году аналогичное мероприятие организовали совместно с командой мессенджера, оно объединило 2,5 тыс. участников. В этом году организаторы намерены продолжить проект с привлечением студентов.