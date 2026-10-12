Более половины отелей Татарстана заселяют гостей по цифровому ID
Более половины отелей Татарстана заселяют гостей без предъявления документов – для этого гости могут использовать цифровой ID в национальном мессенджере «Макс», сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, заместитель председателя оргкомитета Kazan Digital Week Илья Начвин на пресс-конференции ТАСС.
По словам министра, цифровой ID также применяют в культурных учреждениях республики. С его помощью многодетные родители, пенсионеры и студенты могут подтвердить право на льготы без бумажных документов.
«Национальный мессенджер «Макс» сегодня – та данность, которая у нас есть, это наш персональный помощник в нашем кармане», – отметил Начвин.
Министр также рассказал о планах провести всероссийский студенческий хакатон на платформе «Макс» во время Международного форума Kazan Digital Week. В прошлом году аналогичное мероприятие организовали совместно с командой мессенджера, оно объединило 2,5 тыс. участников. В этом году организаторы намерены продолжить проект с привлечением студентов.
Международный форум Kazan Digital Week пройдет с 29 по 31 октября в столице Татарстана. Уже зарегистрированы участники из более чем 50 стран. В прошлом году в событии участвовали 25,8 тыс. человек из 61 страны, а на сессиях выступили более 1,1 тыс. спикеров.
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