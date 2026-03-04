Более половины опрошенных россиян выступили против легализации онлайн-казино

Большинство опрошенных граждан России не поддерживают идею вывода онлайн-казино из «тени». Об этом со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ сообщают «Ведомости».

Отмечается, что против легализации этого бизнеса высказались 55% респондентов, в то время как поддержали инициативу лишь 30% опрошенных. Еще 15% участников исследования затруднились с ответом.

Как сообщает издание, сторонники легализации в первую очередь рассчитывают на экономическую выгоду: 58% из них уверены, что это принесет пользу стране за счет пополнения бюджета. Каждый четвертый сторонник (26%) считает, что госконтроль сделает рынок прозрачным, а 10% указывают на социальный эффект, полагая, что официальный статус отрасли поможет в борьбе с лудоманией.

У противников инициативы иные приоритеты. Основным опасением 38% несогласных является неизбежный рост игровой зависимости у населения. Практически столько же респондентов (37%) убеждены, что азартные игры в интернете – это обман и заведомо нелегальный вид деятельности. Еще 14% опрошенных считают меру нецелесообразной, аргументируя это тем, что доходы от казино не дойдут до бюджета, а лишь обогатят ограниченный круг лиц.

Телефонный опрос был проведен в феврале 2026 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.