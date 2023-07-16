Более половины казанцев заявили, что им приходится работать сверхурочно

51% жителей Казани заявили, что в среднем в месяц работают на треть дольше, чем положено по их контракту. При этом чаще всего на переработки жалуются учителя, врачи и маркетологи, говорится в исследовании от сервиса SuperJob .

Лишь 31% опрошенных заявили, что им не приходится перерабатывать. В то же время, отмечают аналитики, респонденты с более высокой зарплатой задерживаются на рабочем месте меньше, чем остальные. «Если среди опрошенных с доходом до 50 тыс. рублей их 45%, то среди горожан с зарплатой свыше 80 тыс. рублей — только 29%», — говорится в материалах исследования.

Среди представителей различных профессий больше всего работают сверх графика маркетологи (72%), врачи (62%). Кроме того, работать сверхурочно вынуждены шесть из 10 педагогов. Время переработки у них при этом составляет 38% от графика.

Далее расположились менеджеры по продажам (51%) и операторы call-центров (45%).