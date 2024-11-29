Более половины казанцев хотели бы работать на четырехдневке

Более половины (51%) жителей Казани хотели бы работать четыре дня в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Superjob.

Более четверти (27%) казанцев высказались против четырехдневки, опасаясь того, что они могут потерять в заработной плате. Женщины чаще мужчин положительно оценивают четырехдневную рабочую неделю. Также активно за это ратуют и представители молодежи.

Семь из 10 (69%) опрошенных уверены, что смогут выполнить пятидневную норму за четыре рабочих дня. Около 20% указали, что не смогут это сделать.

Более четверти (28%) респондентов хотели бы дополнительный выходной проводить с семьей, каждый четвертый – отдыхать, 17% – подрабатывать.