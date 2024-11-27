Более половины казанцев высказались за запрет езды на самокате до 16 лет

Более половины (53%) жителей Казани считают, что необходимо запретить езду на самокатах детям младше 16 лет. Такие данные приводит сервис Superjob.

Чуть более четверти опрошенных (26%) уверены, что пользоваться СИМ должны лишь достигшие совершеннолетия. Каждый восьмой казанец (12%) считает подобные меры излишними.

Женщины чаще мужчин высказывались за запрет езды на СИМ лицами младше 16 лет. Среди родителей подростков 60% поддержали введение такого запрета, а 23% считают, что разрешить управление самокатом нужно с 18 лет.