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Общество 27 ноября 2024 10:22

Более половины казанцев высказались за запрет езды на самокате до 16 лет

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Более половины (53%) жителей Казани считают, что необходимо запретить езду на самокатах детям младше 16 лет. Такие данные приводит сервис Superjob.

Чуть более четверти опрошенных (26%) уверены, что пользоваться СИМ должны лишь достигшие совершеннолетия. Каждый восьмой казанец (12%) считает подобные меры излишними.

Женщины чаще мужчин высказывались за запрет езды на СИМ лицами младше 16 лет. Среди родителей подростков 60% поддержали введение такого запрета, а 23% считают, что разрешить управление самокатом нужно с 18 лет.

#самокат #самокаты #дети #опрос
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