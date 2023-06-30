Более половины авиарейсов прибывают в РТ из эпидемиологически неблагополучных стран

Больше половины авиарейсов прибывают в аэропорты Татарстана из неблагополучных в эпидемиологическом отношении стран. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«Нужно понимать, что инкубационный период у заболеваний, которые передаются комарами, составляет до 14 дней. То есть вы, находясь на отдыхе, не почувствуете, что заболели. Даже когда вы пересечете границу России, тоже об этом не узнаете. Возвращаясь из любой страны, вы всегда очень внимательно должны за собой наблюдать в течение 21 дня», – объяснила Патяшина.

При обращении в медицинское учреждение с симптомами инфекционного заболевания, такими как температура, тошнота и сыпь, вам необходимо сказать врачу, что вы были за границей, добавила глава Роспотребнадзора Татарстана.

«Мы работаем круглосуточно в аэропорту. У нас есть санитарно-карантинный контроль, который досматривает всех пассажиров, которые прибывают из зарубежных стран. И вот на сегодня 300 тысяч человек уже прошли этот тепловизионный контроль», – рассказала она.

В результате было выявлено 12 подозрительных лиц. У четверых была кишечная инфекция, у троих – ветряная оспа, а у остальных — заболевания, не связанные с инфекцией.

«Надо понимать, что в Международный аэропорт Казань и аэропорт Бегишево 64% рейсов прибывают из неблагополучных в эпидемиологическом отношении стран. То есть это риск завоза той или иной инфекции, который всегда существует», – отметила главный санитарный врач РТ.