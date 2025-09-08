Более миллиона требует казанец с полицейского за избиение его под арестом

Сегодня в Кировском суде Казани огласили обвинение полицейскому Дамиру Фаизову, который, по версии следствия, избил находящегося под административным арестом Гагарова. Последний требует от сотрудника полиции компенсации в размере 1 млн 30 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, события произошли ночью 21 января 2025 года. В это время в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, находился Гагаров, отбывавший наказание в виде 15 суток ареста за мелкую кражу.

«Ночью перед сном у меня разболелся зуб. Я мучился, не мог уснуть и услышал, что сотрудники находятся где-то недалеко, заводят кого-то в соседнюю камеру, и обратился к ним. Мне ответили, что для того, чтобы получить обезболивающее, мне нужно написать заявление. Когда я спросил, на чье имя писать заявление, Фаизов ответил, что не знает, и чтобы я писал заявление на любое имя», – рассказал Гагаров.

В ответ Гагаров заявил, что подаст жалобу на Фаизова. Его вывели из камеры и привели в распределительное помещение. Здесь Гагаров повторил угрозу обратиться с жалобой, настаивая на том, что вывод заключенного из камеры после отбоя противоречит закону.

«Уже в распределительной камере ко мне подошел второй сотрудник и сказал выходить из камеры. В этот момент выбежал Фаизов, толкнул меня и начал требовать, чтобы я зашел обратно. От этого я впал в ступор: один сотрудник требует, чтобы я вышел, а другой – чтобы зашел. После этого Фаизов схватил меня за горло, повалил на грязный пол и мотал из стороны в сторону, не отпуская шею», – добавил Гагаров.

При этом, согласно следствию, сотрудник патрульно-постовой службы Дамир Фаизов был направлен в спецприемник из-за нехватки там сотрудников.

Сегодня Гагаров принимал участие в заседании дистанционно, находясь в камере и подключившись посредством системы видеоконференцсвязи. Перед процессом он заявил гражданский иск. С его слов, расходы на лечение после нанесенных побоев стоили ему 30 тысяч рублей. Помимо этого, он просил взыскать компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.