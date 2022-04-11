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Происшествия
11 апреля 2022  11:10
Павел Климчак

Более миллиона рублей вернул «Овощевод» сотрудникам после вмешательства прокуроров

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Как установила Зеленодольская городская прокуратура, предприятие-банкрот «Овощевод» не выплатило зарплату 36 своим работникам за ноябрь 2019 года. Общий долг перед работниками составил 1,3 миллиона рублей.

Было возбуждено административное дело за невыплату зарплаты. Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд и потребовало у директора предприятия выплатить долги своим работникам.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками организации полностью погасили. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

#Прокуратура #невыплата зарплаты
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