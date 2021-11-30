Более миллиона деревьев высажено в Татарстане вдоль строящейся трассы М12

Фото: госкомпания «Автодор»

В Татарстане и соседней Чувашии завершены работы по лесовосстановлению и лесоразведению вдоль строящейся трассы М12.

В РТ, по данным проводившей работы госкомпании «Автодор», высажено более миллиона деревьев — сосны, ели, лиственницы, березы, дубы и ясени. Посадка велась на 164 участках общей площадью 263 гектаров в Бугульминском, Кайбицком, Лаишевском, Верхнеуслонском, Пестречинском и Высокогорском районах республики, а также в Авиастроительном и Московском районах Казани.

В три раза больше, порядка 3 млн деревьев, посадили в Чувашской Республике. На площади свыше 740 гектаров высажены сеянцы ели, сосны, лиственницы и дуба. Растения доставлены из марийского питомника.

Работы текущего года по высадке деревьев завершены, в настоящее время в компании разрабатывают проектную документацию следующего гола — на лесовосстановление в Нижегородской, Владимирской и Московской областях.

Платная автомагистраль Москва — Казань протяженностью 810 километров считается крупнейшим инвестпроектом, который реализует госкомпания «Автодор» в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил продлить скоростную трассу до Екатеринбурга и завершить ее строительство к 2024 году.