news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
30 ноября 2021  14:16

Более миллиона деревьев высажено в Татарстане вдоль строящейся трассы М12

news_top_970_100
Более миллиона деревьев высажено в Татарстане вдоль строящейся трассы М12
Фото: госкомпания «Автодор»

В Татарстане и соседней Чувашии завершены работы по лесовосстановлению и лесоразведению вдоль строящейся трассы М12. 

В РТ, по данным проводившей работы госкомпании «Автодор», высажено более миллиона деревьев — сосны, ели, лиственницы, березы, дубы и ясени. Посадка велась на 164 участках общей площадью 263 гектаров в Бугульминском, Кайбицком, Лаишевском, Верхнеуслонском, Пестречинском и Высокогорском районах республики, а также в Авиастроительном и Московском районах Казани. 

В три раза больше, порядка 3 млн деревьев, посадили в Чувашской Республике. На площади свыше 740 гектаров высажены сеянцы ели, сосны, лиственницы и дуба. Растения доставлены из марийского питомника. 

Работы текущего года по высадке деревьев завершены, в настоящее время в компании разрабатывают проектную документацию следующего гола — на лесовосстановление в Нижегородской, Владимирской и Московской областях.

Платная автомагистраль Москва — Казань протяженностью 810 километров считается крупнейшим инвестпроектом, который реализует госкомпания «Автодор» в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил продлить скоростную трассу до Екатеринбурга и завершить ее строительство к 2024 году.

#Трасса м12 #высадка деревьев #строительство дорог
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное