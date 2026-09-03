Более миллиона человек поступили в российские вузы в 2026 году

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Более 1 млн человек уже поступили на бюджетные и платные места в российские вузы по итогам приемной кампании 2026 года. Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки России.

По данным министерства, на программы бакалавриата зачислены более 618 тыс. человек, на специалитет – свыше 171 тыс., на программы магистратуры – более 189 тыс. человек.

Кроме того, продолжается прием в рамках пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования, который реализуется в 17 российских университетах. На программы базового высшего образования поступили более 44 тыс. человек, еще свыше 13 тыс. зачислены на программы специализированного высшего образования.

В Минобрнауки уточнили, что приемная кампания 2026 года завершится не позднее 30 сентября, когда закончится прием на платные места по всем уровням высшего образования. Прием на программы аспирантуры продлится дольше и завершится не позднее 30 ноября.