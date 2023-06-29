«Более катастрофические»: Forbes обновил список потерь двух бригад ВСУ у Малой Токмачки

Потери украинской стороны при попытке 47-й штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады пересечь 8 июня минное поле у Малой Токмачки оказались более катастрофическими, чем сначала казалось. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Недавно аналитики подсчитали еще больше разбитых и брошенных боевых машин пехоты М-2 47-й бригады <...> Дым рассеялся, и стало видно не менее 25 подбитых украинских машин: 17 M2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent», – говорится в материале.

Как отмечает автор, что сторонним наблюдателям сначало казалось, что потерь меньше, но в течение следующих 2 недель аналитики тщательно изучали видеозаписи с беспилотников и снимки с земли и неуклонно пополняли список. По мнению Дэвида Экса, потеря одной машины для разминирования Wisent не такая большая проблема для ВСУ, поскольку их у них десятки, однако украинцы получили всего 100 боевых машин для пехоты M2 Bradley и 21 Leopard 2A6 с их дальнобойными пушками 55-го калибра. А Финляндия передала Украине все шесть Leopard 2R.

«За один-два кровавых часа боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских M2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину своих Leopard 2R», – резюмирует обозреватель.