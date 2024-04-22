Шесть человек погибли при пожарах в Казани с начала года

С начала года в Казани произошло уже 213 пожаров. В них пострадали 18 человек: шестеро погибли, спасти от огня удалось 16 казанцев, рассказал на деловом понедельнике начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин.

«С начала таяния снега на поверхности придомовых участков, лесопарковых территориях появляется мусор и сухая трава. Только с начала апреля по 20 апреля в городе зарегистрировано 37 пожаров, из которых 22 – в жилом секторе, 15 – это горение сухой травы и твердых бытовых отходов», – добавил докладчик.

Он также напомнил, что с 22 апреля по 12 мая в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. В этот период на территории города нельзя сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне, в том числе на мангале. В лесопарковых зонах и территориях, граничащих с лесом, запрещается пользоваться пиротехническими изделиями. Владельцы участков, прилегающих к лесному массиву, должны будут самостоятельно следить за безопасностью и очищать территории от сухих веток, валежника и других потенциально горючих материалов.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду в администрациях районов уточнили паспорта готовности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В их числе жилые массивы Краснооктябрьский, Ново-Юдино, Лебяжье, Залесный, Крутушка, Щербаково, Голубое Озеро, Петровский, Большие Дербышки. В каждом районе города созданы профилактические группы для работы по предупреждению лесных пожаров в поселках и садоводческих товариществах.

«Будем надеяться, что работа, проделанная с начала двухмесячника по санитарной очистке города и на городском субботнике, существенно снизит риски возгораний. Но, что называется, на Бога надейся, а сам не плошай. Каждый взрослый человек должен сам себе быть, прежде всего, контролером, следить за безопасностью и тем, что происходит вокруг», – заключил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Градоначальник поручил Управлению образования провести в школах разъяснительную работу с детьми, объяснить им опасность открытого огня в весенний период.