Более двух тысяч тонн помощи отправило татарстанское отделение «Единой России» в ЛНР

Фото: Информационный центр татарстанского реготделения партии «Единая Россия»

Два года назад «Единая Россия» развернула масштабную гуманитарную миссию в новых регионах. За это время региональные отделения партии направили более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов.

«Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» работали в Мариуполе, непосредственно, когда в самом городе ещё шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, тёплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки «Единая Россия» развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы», – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме первичных отделений в Хабаровске.

Так же он напомнил, что именно 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса.

В первые месяцы «Единая Россия» открыла 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. По сути, как отметил секретарь Генсовета, это были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.

Всё это время адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и «Волонтёрской Роты». За два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошло более 3,5 тысячи волонтёров.

Ещё более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. Партия формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы «Единая Россия» доставила более 7 тысяч тонн лекарств и медизделий, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Ещё более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными.

«Так же мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. «Единая Россия» собрала более 11,5 миллиарда рублей на эти цели. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует», – сказал Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на задачах, которые стоят перед «Единой Россией» и её первичными отделениями в части помощи семьям участников СВО. Помимо сбора необходимой гуманитарной и технической помощи, он попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их запросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку.

«Важное направление – сопровождение ветеранов СВО, которые возвращаются с фронта. Ваша задача – подставить им партийное плечо. И ещё одна задача, которую мы видим и которую ставил Президент – вовлечение ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь», – сказал Андрей Турчак.

По словам руководителя Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Марата Самигуллина, более двух тысяч тонн гуманитарной помощи отправили партийцы в ЛНР за весь период СВО. Это двадцать колонн или 133 грузовые машины.

«Собирается помощь адресно, по заявкам жителей подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного, а также по запросу вице-премьера РТ Евгения Варакина, курирующего восстановительные работы в этих городах. Участие в формировании грузов принимает вся республика – партийный актив в районах, муниципалитеты, бизнесмены, предприятия, министерства и ведомства, депутаты всех уровней, рядовые татарстанцы. Например, в ходе недавней поездки в ЛНР в составе колонны, собранной под эгидой регионального отделения «Единой России», были доставлены все необходимые стройматериалы и оборудование для восстановления двух школ и детского сада в Лисичанске, пострадавших от обстрелов ВСУ», - рассказал Самигуллин.

Руководитель Татарстанского регионального исполкома партии также рассказал об открытии в Рубежном местных отделения «Единой России» и общественной приемной Дмитрия Медведева, ремонт и оснащение которых осуществлен силами партийного актива из Татарстана. Отправка помощи в зону СВО – планомерная работа, которая ведется с первых дней спецоперации. На передовую отправляется все, в чем нуждаются бойцы – техника, теплые вещи, продукты, бытовая химия, и конечно же письма, в которых – тепло родного дома и пожелания Победы.

«Поддержка семей мобилизованных – еще одно важное направление в работе татарстанского реготделения партии. Во всех районах республики за каждой такой семьей закреплен депутат. Если в цифрах – это почти 6,5 тысячи семей участников СВО закреплены за более чем 2300 депутатами», - уточнил Марат Самигуллин.

С начала СВО добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов «Единой России» разного уровня и около 200 активистов МГЕР.