Более двух третей представителей молодежи в РФ занимаются спортом – исследование ВСК

Большинство россиян младше 34 лет активно занимается спортом (69%). Основной мотивацией для активного образа жизни для них является улучшение самочувствия. Таковы результаты очередного исследования Страхового Дома ВСК об образе жизни современной молодежи.

Российская молодежь ведет активный образ жизни. По итогам исследования ВСК, занимаются спортом 69% молодых людей, из них 44% – самостоятельно (дома или на улице), а 24% регулярно посещают спортзал. Интересно, что самая активная молодежь проживает в Санкт-Петербурге – минимум 84% занимается спортом. Для сравнения: в Москве этот показатель составляет 60%, в остальных регионах – в среднем 71%. Примечательно, что больше всего увлекаются спортом молодые люди с очень низким и, наоборот, высоким уровнем доходов.

Основной мотивацией молодежи для занятий спортом является улучшение самочувствия (61%), смена обстановки (31%) и здоровый сон (24%). Ради стройной фигуры поддерживают физическую активность только 11% опрошенных (причем с одинаковой долей мужчины и женщины). Еще 8% занимаются спортом по настоянию родителей, а минимум 4% посещают зал для романтических знакомств.

В число самых популярных видов спорта входят бег и ходьба (28%), йога (22%), плавание (19%) и велосипед (15%). При этом йога наиболее популярна среди девушек (27,5% против 5,5% среди юношей), также они же чаще катаются на велосипеде (20% против 11%) и играют в баскетбол (10% против 3,5%). Молодые люди же охотнее плавают (27% против 20% среди девушек) и играют в футбол (22% против 6%).

В антирейтинг наименее востребованных среди молодежи видов спорта традиционно попали шахматы (6,5%), волейбол (5,6%). Киберспорт, боевые искусства (по 5,6%), а также фигурное катание и настольный теннис (4%) привлекают незначительное число молодежи.