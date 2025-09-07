Более двух тонн сладкого урожая: в Нурлате прошел фестиваль меда

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

В Нурлате состоялся традиционный Фестиваль меда. На центральной площади района собрались 25 пчеловодов, которые представили более двух тонн свежего продукта и пчеловодческой продукции.

Центральная площадь напоминала настоящий пчелиный улей. Повсюду витал аромат цветочного нектара, липы, гречихи и подсолнечника, а прозрачный, словно янтарь, мед манил к себе покупателей и в баночках, и прямо в сотах.

На ярмарке можно было попробовать свежий продукт, пообщаться с хозяевами пасек и узнать все о его полезных свойствах. Торговая точка Сергея Белогубова из Старых Челнов сразу бросалась в глаза: на ведерках красовались яркие этикетки «Мед от пасечника Ильича».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Сам пчеловод, в широкой панаме, угощал всех желающих. «Они отличаются и по цвету, и по аромату, и по вкусу, попробуйте. Урожай даже лучше, чем в прошлые годы», – отметил он.

Фестиваль меда пчеловоды района ждут с нетерпением каждый год. В этот раз участие приняли 25 пасечников, а также гости из Самарской области и соседних районов.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Так, Валерий Салеев из Алькеевского района привез не только мед с собственной пасеки, но и оригинальную деревянную упаковку, которую делает сам. Она вызвала особый интерес у посетителей.

Запечатанные рамки с сотами представил Василий Петухов из Челно-Вершинского района Самарской области. На них можно было прочитать слова «маме» и «эниемэ».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Пчелы очень умные. Таким способом они даже портрет могут вывести на сотах», – сказал он, таинственно улыбаясь и не раскрывая секрет этого природного чуда.

Нурлатцы охотно делали запасы. «Я всегда новый мед покупаю именно на этом фестивале. Здесь он качественный и натуральный», – поделилась впечатлениями жительница города Ирина Петрова.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

По традиции организаторы – управление сельского хозяйства и продовольствия района – наградили лучших участников.

номинации «За безупречный вкус и аромат» победила семья Ибрагимовых, «Медовое изобилие» присудили Мухаметгалиевым, «Самая тяжелая медовая партия» – семье Лизуновых. Сергею Белогубову вручили благодарственное письмо за активное участие в фестивале.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной