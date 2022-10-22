Более двух миллионов британских домохозяйств задолжали за электроэнергию

Газета Guardian опубликовала данные энергорегулятора Ofgem по большой задолженности британских домохозяйств за электроэнергию и газ.

Так, к концу июня 2 млн 347 тыс. 511 домохозяйств в Великобритании не оплатили счета за электроэнергию, а 1 млн 858 тыс. 585 – счета за газ. Отмечается, что оба показателя за три месяца выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года – почти на две трети.

Новый глава минфина Великобритании Джереми Хант 17 октября объявил о сокращении действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию. По словам Ханта, из-за большой нагрузки на бюджет эта программа будет действовать только до апреля 2023 года (а не до 2025 года, как планировалось).