Более десятка законов и обращение к Мишустину рассмотрят на сессии Госсовета 8 июня

Сорок четвертое заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва состоится 8 июня. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента. Депутаты планируют рассмотреть 24 вопроса, в том числе 11 проектов республиканских законов, два проекта федеральных законов и две законодательные инициативы субъектов России.

Традиционно перед рассмотрением повестки Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил ряд знаковых событий, прошедших в республике за последнее время. В минувшее воскресенье прошли довыборы в Госсовет республики и местные органы власти. На довыборах в парламент республики победил представитель «Партии Роста» Руслан Нигматулин (74,44%). На местных выборах пять мандатов получили представители партии «Единая Россия», а еще два — самовыдвиженцы.

«Выборы прошли организованно, без сложностей, — отметил Мухаметшин. — Избранный депутат Госсовета присоединится к работе парламента на предстоящем заседании».

Отдельно руководитель парламента остановился на продвижении семи законодательных инициатив Госсовета, которые находятся на разных стадиях рассмотрения в нижней палате Федерального Собрания. Напомним, разработанные республикой проекты федеральных законов обсуждались на прошедшей недавно встрече с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

«Непросто проходят некоторые наши предложения, — сказал Мухаметшин. — Например, очень важный и нужный законопроект о невозможности назначения судами наказания ниже низшего предела или более мягкого наказания за незаконные производство и сбыт наркотических средств. Тем не менее у федеральных законодателей есть идеи, как поддержать нашу инициативу без противоречия действующему законодательству. Надо доработать».

В то же время Госдумой уже приняты в первом чтении два законопроекта. Первым уточняются полномочия регионов по содействию безработным и членам их семей в трудоустройстве при переезде в другие регионы, вторым повышается ответственность за нарушение правил охоты. В частности, предусматривается увеличение минимального размера штрафа за нарушение правил охоты в четыре раза — с 500 до 2 тыс. рублей. Кроме того, за нарушения могут лишить и права на охоту на срок от года до двух лет.

Мухаметшин призвал депутатов республиканского парламента усилить работу с председателями профильных комитетов Госдумы, чтобы ускорить процесс принятия республиканских инициатив.

Что касается предстоящего заседания, то в первом чтении будут рассмотрены законопроекты об исполнении бюджета республики и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования за 2022 год. Также к первому чтению подготовлены законопроекты, которыми вносятся изменения в законодательные акты об изменении границ города Болгара и Приволжского сельского поселения Спасского района, об информационных системах и информатизации и о многом другом.

На сорок четвертом заседании депутаты рассмотрят обращение Госсовета к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину по вопросу совершенствования требований в области представления экологической отчетности. В повестку дня заседания включен отчет о деятельности Счетной палаты РТ. Также на заседании депутаты рассмотрят доклад о реализации молодежной политики в Татарстане, который представит министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В рамках Правительственного часа с сообщениями о состоянии аварийности на дорогах выступят министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов и начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Руслан Гарипов.

На заседании президиума были рассмотрены и некоторые другие вопросы.