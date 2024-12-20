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Более десятка домов в Кировском районе Казани остались без воды
Ряд домов в Кировском районе Казани остались без воды из-за аварии на сетях по улицам Поперечно-Базарной — Дежнева. Об отключении сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.
До завершения ремонтных работ водоснабжение отсутствует в следующих домах:
— улица Баженова, №28, 30;
— улица Поперечно-Базарная, №57, 59, 61, 68, 70, 72, 74;
— улица Ягодинская, №23, 27, 35, 37.
Жители этих домов могут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны, предупредили в администрации, «Водоканал» будет направлять в соответствии с поступающими обращениями.
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