Более десятка домов в Кировском районе Казани остались без воды

Ряд домов в Кировском районе Казани остались без воды из-за аварии на сетях по улицам Поперечно-Базарной — Дежнева. Об отключении сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.

До завершения ремонтных работ водоснабжение отсутствует в следующих домах:

— улица Баженова, №28, 30;

— улица Поперечно-Базарная, №57, 59, 61, 68, 70, 72, 74;

— улица Ягодинская, №23, 27, 35, 37.

Жители этих домов могут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны, предупредили в администрации, «Водоканал» будет направлять в соответствии с поступающими обращениями.