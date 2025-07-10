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СВО 10 июля 2025 11:55

Более десяти тысяч татарстанцев заключили контракт с Минобороны через центр «Батыр»

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За два года работы центра «Батыр» в Татарстане через него было оформлено 10 тысяч контрактов с Министерством обороны РФ. Об этом сообщил руководитель центра Владислав Кузнецов.

«В нашем центре контракт можно заключить буквально за один день. Человек может обратиться утром, а вечером уже подписать договор. Медицинское обследование занимает час — полтора», — рассказал он.

В этом году в Татарстане заключили уже около 8 тысяч контрактов с Министерством обороны РФ. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани, подполковник Андрей Козлов.

«Около половины из этих 8 тысяч человек пришли на военную службу именно через центр “Батыр”», — отметил Андрей Козлов.

О том, с кем подпишут контракт, а кому откажут, о выплатах и льготах для контрактников, об оформлении документов за сутки и без очередей, читайте в материале «Татар-информа».

#батыр #контрактная служба #СВО
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