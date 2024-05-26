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Более десяти незаконных торговых объектов демонтируют в Казани
В Казани в очередной раз проведут демонтаж незаконно установленных торговых объектов. Постановление было опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
В список попали торговые точки, в том числе автофургоны, по 16 адресам. Они находятся на улицах Голубятникова, Гаврилова, Пржевальского, на Мамадышском тракте, Габишева, Фучика, Зорге и других. Если собственники не уберут объекты с улиц добровольно, в срок до 25 августа их демонтируют принудительно.
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