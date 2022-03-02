Более четырех тысяч казанцев остались без воды из-за аварии на водоканале

В районе десяти часов утра от ОДС МУП «Водоканал» поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения на водопроводе диаметром 300 мм в Московском районе Казани, на улице Серова.

Из-за аварии без воды остались 16 жилых домов на улицах Кулахметова и Серова, в которых проживает более четырех тысяч человек, а также детский сад по адресу Серова, 2А.

С 11.00 организован подвоз воды на улице Серова, около домов № 2А и 6А. Восстановительными работами занимается бригада МУП «Водоканал». Ориентировочное время завершения работ – сегодня к 18.00. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.