Более четверти открытых вакансий в Татарстане приходится на промышленность

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Работодатели из Татарстана опубликовали на Единой цифровой платформе «Работа в России» почти 37,7 тысячи вакансий, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Большая часть — 28,8%, или 10,8 тысячи — приходится на сферу промышленности, чуть меньше, 28,7% — на межотраслевые профессии и специальности. Также наболее остро нуждаются в работниках в сферах строительства и ЖКХ, где открыто 5,1 тысячи вакансий. 4,5 тысячи предложений, или 12,1%, поступило из сфер здравоохранения, образования, науки, культуры и госслужбы.

От транспортных предприятий на платформу поступило 2,9 тысячи предложений для соискателей, или 6,8% от общего числа. 1,4%, или 500 рабочих мест, открыты в сельском хозяйстве, экологии и ветеринарии. Меньше всего — 400 мест, или 1,1% от общего числа, — предлагают специалистам в сфере IT, телекоммуникации и связи.

«Коэффициент напряженности на рынке труда Республики Татарстан условно составляет 0,09 человека на одну вакансию. 3 325 татарстанцев зарегистрированы в качестве официальных безработных», — говорится в сообщении ведомства.